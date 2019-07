Un nuovo brano ed un concerto in Spagna: Chiara Stroia colleziona successi

Si chiama “Foglie Viola”, ed è il nuovo brano scritto dalla giovane cantante e musicista fondana Chiara Stroia. Dopo un brano inedito (“Fragile” ed un disco-omaggio all’artista e cantante Mina, “ContaMINAta”) Chiara Stroia torna a far parlare di sé con un pezzo tutto nuovo, fatto di influenzejazzistiche e ritmiche tipiche della bossa nova.

Si tratta di un brano registrato live in studio presso il Music Village Recording studio (Roma) con musicisti d’eccezione:

Componenti che hanno anche partecipato all’arrangiamento del pezzo, mentre musica e testi sono stati scritti e curati dalla stessa Chiara Stroia, che li descrive così:

“Da una parte si parla di una certa nostalgia verso il passato, e dall’altra si percepisce una ricerca di spensieratezza. Ci tengo a sottolineare che per me questo brano rappresenta una sorta di rinascita musicale, e anche il risultato di un percorso di maturazione rispetto a “Fragile”, il brano dell’anno scorso. Lo sento molto vicino, in quanto è fatto di sonorità avvolgenti e soft, con un mood ispirato dai miei musicisti preferiti, come ad esempio Norah Jones. Ci sono poi sonorità jazz e ritmi appartenenti alle mie passioni, come appunto la bossa nova”