Lavori a Sant'Anastasia, Pua e opere pubbliche: se ne parlerà lunedì in Consiglio

Il Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” Lunedì 8 Luglio p.v. alle ore 9.00 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Martedì 9 Luglio alle ore 10.00) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; “Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del distretto socio-sanitario LT 4” – Approvazione; P.U.A. – Approvazione ai sensi dell’art. 57.L.R. 38/1999 e s.m.i. – Azienda Agricola Giovanni Riccardi; Programma triennale delle opere pubbliche – Elenco per il triennio 2019 - 2021 ed elenco per l’annualità 2019. Approvazione aggiornamento. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 2 del DLgs. 267/2000); Riqualificazione e realizzazione di infrastrutture per il collegamento tra Salto Covino e Borgo S. Anastasia comprensivo di servizi per la mobilità, accoglienza turistica e riqualificazione ambientale accesso a mare - svincolo entrate da alienazioni; Restituzione somme per mancata alienazione - svincolo entrate da alienazioni; Regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata; Mozione “Contributo ministeriale a favore dei comuni. Art. 30 del Decreto Crescita (D.L.34/2019)”, presentata dal consigliere comunale Bruno Sepe; Interpellanze ed interrogazioni.