Sotto la Luna “Fare Verde” ribadisce il suo impegno per rendere Fondi libera da plastica: sabato tutti in spiaggia

L’Associazione Ambientalista “Fare Verde” Onlus, già protagonista di diverse iniziative sul tema, ribadisce il suo impegno per rendere Fondi una Città libera da plastica con un appuntamento molto originale in spiaggia. Una sera di Luglio sul litorale fondano, una Passeggiata guardando la Luna, da Capratica a Sant'Anastasia, aperta da un Aperitivo rigorosamente Plastic Free, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione ed educazione ambientale di cui turisti e cittadini hanno sicuramente bisogno.

L'iniziativa organizzata da “Fare Verde” Fondi si terrà nella serata di Sabato 13 Luglio, in stretta collaborazione con l'Associazione “Pro Capratica” e “Fare Verde” Monte San Biagio, ed avrà come luogo di ritrovo il Lido “Il Grillo”, in Via Capratica, già altre volte location di attività di Volontariato portate avanti dall’Associazione Ambientalista. Il Programma prevede dalle ore 20,30 la possibilità di degustare un Aperitivo "Plastic Free" (per ogni consumazione si riceverà un ticket col quale partecipare all'estrazione di alcuni interessanti Premi messi a disposizione dalle Associazioni promotrici dell'iniziativa), e dalle ore 21,30 la Passeggiata sotto la Luna, in spiaggia, da Capratica a Sant'Anastasia, alla quale si può partecipare liberamente senza alcuna quota di adesione, con arrivo previsto per le ore 23,30 circa.

Durante l’Aperitivo i Volontari di “Fare Verde” distribuiranno ai presenti il “Decalogo dell’Ecobagnante”, una serie di consigli utili che hanno l’obiettivo di richiamare l’attenzione su comportamenti che siano rispettosi dell’Ambiente, sia in Città che al mare, quali ad esempio il non abbandonare rifiuti sulla spiaggia o in acqua, ridurre l’acquisto di inutili imballaggi che, appena giunti a casa, divengono spazzatura, impegnarsi per una corretta Raccolta Differenziata dei Rifiuti, muoversi il più possibile con la bicicletta ed i mezzi di trasporto pubblici, lavarsi senza sprecare acqua e senza “sporcare” la Natura con detergenti altamente inquinanti ed altri ancora. “Fare Verde” con questa nuova iniziativa pubblica mira a sensibilizzare anche sulla lotta alla dilagante “cultura dell’usa e getta”, per ridurre il consumo, riuscire a far prevalere scelte diverse per le bottiglie d’acqua, preferire materiali biodegradabili: “C’è necessità di capire che, per la nostra salute e quella dei nostri figli, è meglio rinunciare a qualche piccola comodità”.