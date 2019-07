Sbaracco: oltre 40.000 persone a Fondi per la due giorni di shopping

E’ stato un successo più che meritato, con oltre 40.000 presenze totali nei 2 giorni dello Sbaracco, oltre ogni più rosea aspettativa degli organizzatori. Cala il sipario sulla terza edizione dello ‘Sbaracco 2019’ di Fondi, la due giorni, venerdì 5 e sabato 6, di shopping rigorosamente a prezzi da grandi affari. L’iniziativa firmata Confcommercio Lazio Sud Fondi che si è avvalsa della collaborazione del Consorzio Fondi Più e della Pro Loco Fondi e patrocinata dal Comune di Fondi, ha coinvolto circa 250 attività tra negozi, stand di artigianato, antiquariato e di enogastronomia del territorio e non solo, che hanno offerto ai cittadini e turisti la più ampia scelta di prodotti da acquistare.

In migliaia sono stati i visitatori provenienti da tutta la Regione, che hanno affollato le strade del centro storico del paese, occupate in parte dalle bancarelle dei commercianti che hanno esposto all’esterno dei propri locali la loro merce a prezzi da ‘Sbaracco’. Un vero e proprio percorso enogastronomico, con numerose postazioni allestite dalle attività che hanno aderito all’evento, caratterizzato dall’area dedicata del green e al prodotto ortofrutticolo a km zero, come l’Oasi Verde e l’Area Amico Mof.

Apprezzatissime le novità come l’area gioco per bambini, la Mostra d'arte Estemporanea a cura dell'associazione Ars et Vis, e la collettiva fotografica a cura di Federfoto Confcommercio Lazio Sud, gli spazi dedicati ad artisti, ritrattisti e poi tanta buona musica con circa dieci postazioni dislocate lungo le strade del centro cittadino, oltre al fantastico spettacolo "Notte Live" grazie al Conad Superstore Fondi.

Presente anche “Radio Show Italia 103e5”, radio ufficiale dell’evento.

Tutto si è svolto nella totale tranquillità grazie alla professionalità di tutte le forze dell'Ordine, della Croce Rossa e della Protezione Civile, che hanno messo in campo un servizio d’ordine impeccabile.

Soddisfatto il presidente di Confcommercio Lazio Sud di Fondi Enzo Di Lucia, che al termine dell’evento ha tracciato un bilancio più che positivo. “Sono contento – ha dichiarato -. Non poteva andare meglio. Sono stati due giorni fantastici. Il numero di presenze registrate non lasciano spazio a commenti. E’ stato un successo. Un grazie particolare sicuramente va indirizzato alla Pro Loco che ha supportato Confcommercio Fondi e Consorzio Fondi Più con competenza e professionalità. E’ stato un buon lavoro sinergico. Tutti si sono sentiti coinvolti. L’Amministrazione comunale ha creduto e crede in questa iniziativa e questo ci dà sicuramente la forza per andare avanti e pensare sempre più in grande. Lo Sbaracco è ormai una tradizione attesa da tutti. Si avvia a diventare un appuntamento innovativo e di qualità”.

Parole più che positive anche dal presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora: “Non posso che congratularmi con gli organizzatori. Lo Sbaracco giunto alla terza edizione è diventato ormai un appuntamento consolidato atteso non solo dai cittadini ma anche dai turisti. Fondi ha risposto bene anche quest’anno a questa due giorni di shopping a prezzi da grandi affari. La strada della collaborazione e della sinergia tra le nostre strutture territoriali, i Consorzi di Rete d’Impresa e gli attori locali è sicuramente quella vincente e noi dobbiamo continuare a percorrerla”.

Più che contento anche il presidente del Consorzio Fondi Più Daniele Terenzio: “La sinergia tra gli attori in campo è la ricetta vincente per mettere in campo iniziative come queste. Il successo della terza edizione dello Sbaracco è la risposta a tutte le domande. Siamo già proiettati alla prossima edizione”.