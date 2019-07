Il mare di Sperlonga è a misura di disabile: passerelle e sedie job in tutte le spiagge

Da un reportage effettuato “sul campo” dalla giornalista del quotidiano nazionale La Repubblica, Laura Barbuscia, emerge ancora una volta che le spiagge e gli operatori balneari di Sperlonga sono adeguatamente dotati di passaggi aperti a tutti e di apposite Sedie Job per consentire il diritto alle persone disabili di accedere agevolmente al mare .

Nel resto del litorale del Lazio , ad eccezione di Sperlonga e Cerveteri, la giornalista ha rilevato (purtroppo) “pochissimi servizi e tanti ostacoli che negano di fatto la fruizione del mare alle persone disabili”.

Si tratta - afferma l’assessore Stefano D'Arcangelo - di un nuovo primato per Sperlonga per tali servizi sui quali stiamo ancora lavorando per renderli più efficienti ed efficaci. Tuttavia ci auguriamo sinceramente che anche tutti gli altri comuni costieri, con il necessario supporto della Regione Lazio, si impegnino ad abbattere tutte le barriere architettoniche in grado di assicurare concretamente il diritto ed il godimento delle spiagge e del mare, in particolare per i disabili e per le persone anziane nell’intero litorale laziale.