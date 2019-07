Musica sotto le stelle a "El Sombrero" di Sperlonga con il format "Hermosa"

Sarà un'estate "Hermosa" quella de "El Sombrero" a Sperlonga, l'unico club con la dance floor direttamente sul mare.

Ad animare una location strepitosa, quest'estate sarà infatti il nuovo format, evoluzione musicale e artistica dei party di successo targati "Believe in Music".

Organizzazione curata nei minimi dettagli, restyling della bellissima terrazza privé che affaccia sulla famosa Spiaggia delle Bambole, ospiti d'eccezione e bella musica sono gli ingredienti per un'estate tutta da ballare sotto le stelle.

Ogni sabato un evento esclusivo è il progetto artistico di "Hermosa", che darà vita a serate caratterizzate da un sound commerciale e una buona dose di reggaeton.

Opening sabato 13 luglio

Grandi aspettative guardando già la line-up della prima serata di inaugurazione con i Resident DJ Giandomenico DI VITO e Giambattista ORSI che supporteranno il conosciutissimo Alex Spagnoli DJ, alla voce MARKINO dai migliori club di Roma.

In tutti gli eventi del sabato notte "Hermosa" si terranno i casting per il concorso di modelle MISS FASHION BEACH, itinerante negli stabilimenti più rinomati della Riviera D'ulisse con la finalissima che si terrà il 31 agosto proprio a "El Sombrero" di Sperlonga.

Fashion partner di tutto lo staff sarà il brand di successo BELLAVITA style.

Visto le grandi richieste già arrivate tramite la infoline e i social, gli organizzatori hanno predisposto un servizio navetta gratuito per tutta la notte che permetterà di poter parcheggiare sulla piana di Sant' Agostino e di raggiungere comodamente l'ingresso. Non mancherà, naturalmente, un parcheggio privè con posti limitati.

Gli staff di pubbliche relazioni sono: Art Direction, Bellavita, Cocoloco, House Lab

Via Flacca km.18,400 Sperlonga (LT) Infoline 328.6751754