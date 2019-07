Libridamare a Sperlonga 2019: sabato 13 luglio il primo incontro

Libridamare a Sperlonga, festival di libri per bambini e ragazzi che da cinque anni anima l’estate del litorale, torna con una nuova edizione ricca di titoli e autori in grado di raccontare storie per tutte le età.

Il primo appuntamento sabato 13 luglio alle 19:00 presso il Little Bar in Piazza Europa, 2.

Ad aprire la nuova stagione sarà una piccola grande protagonista: “La balenottera Mar”, scritta dal giornalista e autore Tommaso Di Francesco e illustrata dal maestro Mauro Biani per la Round Robin Editrice.

All’incontro sarà presente l’autore, Tommaso Di Francesco, che ci farà viaggiare per mare attraverso la storia di una balenottera che ci riporta a eventi e significati quanto mai vicini.

Mar è un cucciolo di balena che sopravvive e si orienta come tutti gli altri piccoli cetacei: ascoltando il sibilo della mamma che guida e protegge.

Ma un giorno un suono potente e meccanico la rende sorda e da quel momento deve imparare a cavarsela imitando tutto quello che fanno gli altri: dorme se vede i suoi fratelli dormire, nuota se i suoi fratelli nuotano, in un mare divenuto per lei un luogo silenzioso ed estraneo.

È a questo punto che la fiaba si mescola alla realtà, prendendo spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto: le trivelle che devastano un fondale disorientano col loro fragore assordante un branco di balene, che si uniscono e assediano il sito. L’autore ci racconta che sarà proprio la piccola Mar, sorda e più lenta delle altre, a salvare le balene che, ormai disorientate e sfinite, cominciano a spiaggiarsi. E mentre Mar soccorre i suoi simili, si accorge che anche qualcun altro è in pericolo: esseri umani, naufraghi. Alcuni di loro già galleggiano senza vita, ma c’è un bimbo aggrappato a un pezzo di legno che è vivo e ha grandi occhi con cui fissa la balenottera che si avvicina a lui e che lo porterà in salvo.

La narrazione è resa ancora più espressiva e profonda dai disegni di Mauro Biani, che con la sua grazia ci porta in un ricco mondo tutto blu.

Come per ogni incontro della rassegna, la partecipazione è aperta a tutti e con ingresso gratuito.

Libridamare a Sperlonga 2018 è organizzata da IfoRD, Libreria Il Pavone, Centro educativo PidiPupi, in collaborazione con Lido Grotta dei Delfini, Little Bar, Porto di Sperlonga e Sperlonga Turismo.

La rassegna è patrocinata da Legambiente Turismo.

Per informazioni: www.libridamare.eu