Esplosione di arte a Fondi: successo per estemporanea organizzata dall'Associazione “Ars et Vis”

Decine di artisti hanno partecipato alla seconda Mostra d'arte di pittura e all'estemporanea organizzata dall'Associazione “Ars et Vis” di Fondi. L'invito diffuso dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, sulla cittadinanza attiva e collaborazione tra enti ed associazioni, si è felicemente concretizzata in questo evento che ha avuto il suo centro nel Complesso di San Domenico a Fondi.

I vicoli e i suggestivi scorci del centro storico della città di Fondi, sono stati l'ispirazione per i quarantadue pittori che hanno dipinto per l'intera giornata di sabato 6 luglio scorso le loro opere. Luoghi della memoria che sono stati rivalutati proprio nell'anno dedicato al turismo lento, voluto per osservare senza la frenetica fretta le bellezze della natura, quelle artistiche e del paesaggio.

Una “esplosione” d'arte che ha coinvolto e contagiato migliaia di residenti e visitatori per una manifestazione che aveva il patrocinio dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Fondi e del Sistema Bibliotecario Sud Pontino.

Ma altre decine di artisti (in questo caso anche scultori) hanno esposto centinaia di opere nei tre giorni dal venerdì 5 alla domenica 7 luglio 2019 dislocati nei vari angoli di Fondi e nel Chiostro di San Domenico.

La premiazione si è tenuta nella Sala Lizzani del Complesso di San Domenico di Fondi, sabato sera 6 luglio scorso e la giuria è stata presieduta dal critico d'arte Carlo Roberto Sciascia, questi i risultati:

Per la sezione Tecniche diverse (olio, acrilico, misto...)

1° Classificato Maurizio Monaco di Gaeta (LT) premio di 500 euro;

2° Classificata Graziella Gagliardi di Tagliacozzo (AQ) premio di 400 euro;

3° Classificato Mauro Del Vescovo di Passo Corese (RI) premio di 300 euro.

Per la sezione acquerello

1° Classificato Giovanni Colangelo di Formia (LT) premio di 500 euro;

2° Classificata Graziella Natalia Yaroshuk – Russia premio di 400 euro;

3° Classificato Massimiliano Iocco da Roma premio di 300 euro.

Sono intervenuti alle premiazioni: il dirigente del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Raniero De Filippis che a nome del presidente Bruno Marucci ha portato il saluto dell'Ente e il plauso all'inziativa; l'assessore alla Cultura del Comune di Fondi Beniamino Maschietto; i consiglieri comunali Fabrizio Macaro e Rita di Fazio; il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.