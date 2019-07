Minorenne sorpreso a vendere marijuana: denunciato

L’ 8 luglio 2019, in Fondi (lt), militari dell’arma del luogo deferivano all’a.g. in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 17 enne responsabile della cessione di una dose di marijuana, di circa mezzo grammo, ad un acquirente del posto, che veniva poi segnalato all’autorità prefettizia per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizioni domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori “grammi 0,2 circa di hashish” e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

