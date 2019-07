Perlustrazioni e controlli per prevenire gli incendi: il Parco dei Monti Aurunci investe sulla prevenzione

Entra nel vivo la campagna antincendi boschivi 2019 al Parco dei Monti Aurunci.

Il servizio attivo in maniera permanente in questi giorni è stato intensificato con attività di perlustrazione da parte dei Guardia Parco.

Il tutto in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nei vari territori del Parco e con la sala operativa dei vigili del fuoco, deputata a gestire eventuali emergenze.



Il servizio - spiega il presidente del Parco dei Monti Aurunci Marco Delle Cese - viene svolto su tutto il territorio del Parco, con attenzione alle aree del litorale dove la vegetazione è tipicamente mediterranea e dove il rischio incendi è particolarmente alto.

In campo per prevenire incendi, eventuali emergenze ambientali e danni ci sono tutte le unità lavorative disponibili. Ringrazio i dipendenti che si stanno adoperando per la campagna Antincendio 2019 e il direttore del Parco il dottor Giorgio De Marchis per la capillare organizzazione.



Ma non solo impegno di uomini e mezzi. C'è stato anche un investimento strutturale.