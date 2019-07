Antonacci e Pausini in concerto: Simona Capuano nel team di "Al Pacino service look maker"

Nuova avventura professionale per Simona Capuano nel team di “Al Pacino service look maker”.

Dopo il successo di Sanremo 2019, la parrucchiera di Fondi, sempre nell’ambito del gruppo di professionisti dell’hairstyle, ha seguito una tappa del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Corpo di ballo, coriste, musicisti e ospiti, tra cui Marco Masini e il ballerino Luca Tomassini, sono passati sotto le spazzole, le lacche e i fon del team di “Al Pacino service look maker” di cui fa parte anche Simona Capuano, titolare del famoso salone di Fondi “Diamoci delle Arie”.

Dopo il successo di Roma e della due giorni a Milano, il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci ha fatto tappa a Firenze, allo stadio Artemio Franchi, dove è toccato proprio al team “Al Pacino service look maker”, che si è avvalso della professionalità di Simona Capuano, curare la messa in piega e le acconciature di tutti i protagonisti dell'evento.

Si tratta del terzo importante appuntamento per la titolare del salone di Fondi, ormai famosa in città come la parrucchiera dei vip.

Dopo l’esperienza positiva a Sanremo Young e a Sanremo 2019, nuovo upgrade per la professionista che, con quest'ultima esperienza, ha preso familiarità anche con i grandi eventi da stadio.

«Come sempre è stata una grande emozione – racconta Simona Capuano – un’esperienza sicuramente diversa dalle precedenti ma ugualmente importante e stimolante. Mentre a Sanremo il team ha dovuto fare i conti con i ritmi televisivi e con le telecamere della rete ammiraglia, questa volta la sfida è stata quella di preparare decine di persone tra corpo di ballo, ospiti, artisti e coristi».