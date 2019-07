Vento e pioggia all'improvviso: la Guardia Costiera salva tre persone in pochi minuti

Giornata di intenso lavoro per gli uomini della Guardia Costiera di Terracina, causato dall’improvviso maltempo caratterizzato da forte vento e mare grosso.

Alle ore 14.30 è arrivata la prima richiesta, inoltrata dalla superiore Capitaneria di Porto di Gaeta, che richiedeva l’intervento del Comando di Terracina per prestare soccorso ad un Kite Surfista nella vicina zona di Fondi, a 300 metri dalla costa, che non riusciva più a manovrare a causa della rottura della vela.

Appena rientrati, senza avere neanche il tempo per riprendere fiato, gli uomini della Guardia Costiera, a bordo della loro CP834, sono dovuti riuscire per la segnalazione di una barca a vela completamente ribaltata in mare e con i due velisti, due ragazzi di circa 30 anni, in balia delle onde e del forte vento.

Risolti entrambi i soccorsi senza alcun pregiudizio sulla salute dei malcapitati, colti di sorpresa dal cambio di condimeteo, l’Ufficio Circondariale marittimo di Terracina ha contattato tutti i circoli velici e le darsene del Circondario Marittimo consigliando il rinforzo degli ormeggi e di evitare ulteriori uscite in mare fino a migliori condizioni meteo.

Continua la stagione estiva, per la quale, rammenta la Guardia Costiera, bisogna prestare la massima attenzione al rispetto delle regole e delle ordinanze emesse a tutela della sicurezza della navigazione e dei bagnati.

Per l’emergenza in mare – si ricorda - è attivo il numero blu 1530 gratuito su tutto il territorio nazionale, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, da telefonia mobile o fissa. Il 1530 è collegato al numero unico di emergenza nazionale 112.