Ruba un portafogli in macelleria: arrestato ladro colto in flagranza di reato

Il 10 luglio 2019 in Fondi i Carabinieri della locale Tenenza traevano in arresto, nella flagranza del reato, G.B.52enne, L’uomo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, a conclusione di un breve inseguimento, veniva raggiunto subito dopo aver asportato fraudolentemente, dall’interno di un esercizio commerciale del luogo, la somma contante di €.415, somma interamente recuperata e restituita all’avente diritto. l’arrestato, espletate le formalità di rito, verra’ condotto presso la propria abitazione, ove rimarra’ ristretto, in regime di arresti domiciliari. in attesa della celebrazione del rito direttissimo.