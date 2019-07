Circolazione ferroviaria tornata alla normalità dopo la giornata nera di ieri

E' tornata gradualmente alla normalità, a partire dalle 18.05 di ieri, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli, via Formia, fortemente rallentata - a tratti sospesa - dalle 15.50 in direzione Sud, per la caduta di un albero sui binari in seguito alle avverse condizioni meteorologiche.

Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenute per rimuovere gli ostacoli e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

Le conseguenze per i convogli in viaggio: rallentamenti tra 40 e 160 minuti per sette Regionali e tre Intercity, tre Regionali cancellati e sette limitati nel percorso.