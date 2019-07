Boom di presenze all'inaugurazione: in centro sarà "Fondi Summer Sport" fino al 28 luglio

Inaugurata anche quest’anno l’edizione del Fondi Summer Sport che andrà avanti fino al prossimo 28 luglio e che avvolgerà tutto il centro cittadino. Da piazza De Gasperi, a piazza IV Novembre fino a Piazza Municipio, il Fondi Summer Sport concentra tornei e spettacoli, esibizioni e divertimento, tutto nel cuore pulsante della città dando vita all’estate fondana.

L’evento organizzato dal Comune di Fondi e dalla Pro Loco Fondi, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e il supporto dell’Asd Fondi Calcio ha visto intervenire all’inaugurazione il sindaco di Fondi Salvatore De Meo, il presidente della Pro Loco Gaetano Orticelli e Cristian Peppe che cura l’organizzazione logistica dell’edizione 2019.

Dopo il taglio del nastro e i saluti degli organizzatori è stata la volta del match inaugurale con in campo – come da tradizione – la squadra che ha alzato il trofeo nell’edizione 2018. Man mano che passano i giorni, in pieno stile Fondi Summer Sport si arricchiscono le esibizioni sia sul palco di Piazza De Gasperi che nell’arena all’aperto di Piazza De Gasperi, perché il Fondi Summer Sport è una vera festa dell’estate fondana.

“Il Fondi Summer Sport – ha spiegato il sindaco di Fondi Salvatore De Meo rivolgendo un ringraziamento agli organizzatori – è uno degli eventi principali dell’Estate Fondana. Anno dopo anno ha sempre più trovato la sua centralità nel calendario estivo mettendo lo sport e non solo al centro delle proprie attività, facendo anche riscoprire con attività al centro le bellezze dei nostri luoghi. Pertanto il plauso lo voglio rivolgere a questo team di giovani e a Cristian Peppe che li coordina, che anno dopo anno mettono su questa bella manifestazione.”