Una montagna di cemento e detriti: ancora una maxi discarica abusiva nelle periferie di Fondi

Nelle campagne del comune di Comune di Fondi, zona denominata Barilone, i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale, nei giorni scorsi, hanno effettuata un sequestro di un’ area privata e olivetata, di circa 3000 mq., sulla quale era stata realizzata una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, consistente in materiali provenienti da demolizione, nonché terre e rocce da scavo, quantificabili in circa 250 mc..

Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Fondi, diretti dal Big. Ilaria SGAMBATI, attraverso le rituali indagini, deferivano all’A.G. il Sig. I.E., di anni 40, nominandolo custode giudiziario dell’area in sequestro, per gestione illecita di rifiuti di vario genere in violazione al Decreto Legislativo 152/2006 e successive modificazioni.

Detti rifiuti venivano depositati a contatto con il nudo terreno creando potenziale pericolo di inquinamento per il suolo e le falde acquifere. Continuano senza sosta le attività di vigilanza, controllo e contrasto agli illecito in danno dell’ambiente da parte dei militare della Stazione Carabinieri di Fondi, stante la professionalità dimostrata, operosità e sensibilità verso tale tematiche del Comandante in carica.