Venditori abusivi sulle spiagge, discoteche e strade: "Estate sicura" a Sperlonga entra nel vivo

Nell’ambito del progetto “SPIAGGE SICURE” gli agenti del Commissariato di P.S. Gaeta e della Polizia Locale di Sperlonga, in collaborazione con i militari della Capitaneria di Porto di Gaeta, hanno effettuato mirati controlli sul tratto di spiaggia in località L’Angolo di Sperlonga.

Gonfiabili e venditori abusivi

Le attività hanno riguardato le dotazioni di sicurezza delle aree demaniali marittime in concessione (operatori adibiti al salvataggio, loro titoli, attrezzature e presidi di soccorso), il rispetto delle occupazioni demaniali, il controllo di venditori ambulanti, il rispetto delle norme in materia di commercio, la sicurezza dei prodotti in vendita (in particolare giocattoli gonfiabili) e i titoli di soggiorno dei soggetti stranieri controllati.

In totale, si è proceduto oggi al sequestro di tre carri-espositori costruiti artigianalmente, uno dei quali abilmente nascosto sotto dei teli ombra, nonché all’individuazione dei rispettivi commercianti abusivi, ai quali è stata contestata la violazione della Legge 114/1998 e comminate sanzioni amministrative per complessivi 15.000,00 €uro.

Occupazione del demanio marittimo e discoteca senza autorizzazione

Tali risultati si vanno ad aggiungersi ad analoghe attività svolte durante il mese di giugno in località Grotta di Tiberio, in orario diurno e serale, comprendenti anche la movida della cittadina turistica, attività concluse con contestazioni amministrative per uso difforme alla concessione del demanio marittimo; con il sequestro penale di un manufatto in fase di realizzazione sull’arenile senza le prescritte autorizzazioni; con sanzioni ad una nota discoteca che operava senza la prescritta autorizzazione; con controlli su strada di oltre 50 persone e 30 veicoli in occasione di posti di controllo appositamente allestiti dalla Squadra Volante.

Obiettivo tutelare le imprese regolari e i turisti

Servizi di questo tipo, proseguiranno per tutta l’estate, al fine di tutelare operatori economici - le cui aziende sono spesso penalizzate dall’abusivismo -, nonché garantire tranquillità a cittadini e molti turisti che si riversano nelle località di costiere, perché contrastando i fenomeni di illegalità si incide positivamente sulla stessa percezione di sicurezza.