Disinfestazione a Fondi: quando e dove tenere le finestre chiuse

L’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli rende noto che la prossima settimana verrà effettuata su tutto il territorio di Fondi la periodica disinfestazione da insetti alati.

L’intervento, effettuato dalle ore 00.30 alle 6.00 circa del mattino, sarà articolato in tre giornate corrispondenti a tre diverse zone del territorio:

Lunedì 15 Luglio dalla via Appia in direzione mare;

Martedì 16 Luglio dalla via Appia in direzione monte;

Mercoledì 17 Luglio nelle zone extraurbane.

I prodotti utilizzati contengono il principio attivo Deltametrina-Tetrametrina, sono classificati dal Ministero della Salute come “Presidi Medico-Chirurgici” e privi di odore.

Nell’occasione si invita la cittadinanza a: tenere chiuse porte, finestre e balconi; tenere in casa gli animali domestici; non lasciare indumenti stesi all’aperto; parcheggiare in modo corretto le automobili al fine di non creare intralcio alla macchina operatrice; innaffiare le piante prima della disinfestazione.

Nell’occasione si rammentano le misure precauzionali per evitare la proliferazione delle zanzare: