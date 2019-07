I grandi vini di Francia a Fondi: appuntamento il 19 luglio al ristorante "Riso Amaro"

Una nuova esperienza sensoriale che va oltre il gusto.

Questo è l’obiettivo dichiarato dal ristorante “Riso Amaro” per l’evento che si terrà venerdì 19 Luglio a Fondi , intitolato “I grandi vini francesi a Fondi”.

Un connubio nato dall’incontro tra lo chef Maurizio De Filippis, recentemente insignito del premio speciale del Gambero Rosso “qualità prezzo”, e Sergio Bruno,fondatore di “Emozioni Oltre il Gusto”, azienda di importazione vinicola Francese che vuole “Diffondere la cultura del vino come elemento di lifestyle per creare emozioni al di là del gusto”.



Proprio nel locale di Riso Amaro, situato al centro di Fondi, nei pressi del Castello Caetani, ci sarà questo incontro tra le più importanti AOC d’Oltralpe e i piatti esaltati dalla sapiente arte di Maurizio De Filippis, che sa combinare sapori antichi e originalità, in un mix sapiente e controllato.

Il Relatore della serata, Sergio Bruno, presenterà una selezione delle sue proposte raccontando storie di vini e di passioni.

Evento a posti limitati con prenotazione obbligatoria, tel. 0771/523655.