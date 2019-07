Isola ecologica, la risposta del sindaco all'interrogazione di "Monte San Biagio Futura"

Al Consiglio comunale del 12.07.2019 il Sindaco Federico Carnevale ha reso risposta scritta all’interrogazione proposta dal gruppo consiliare “Monte San Biagio Futura” con la quale, a fronte di segnalazioni giunte da cittadini, si chiedeva di sapere se l’Isola Ecologica gestita dalla “Multiservizi Monticelli srl” rispetti i requisiti tecnico gestionali imposti dalla normativa di settore, di cui al DM 8 aprile 2008, e se la documentazione fotografica allegata al testo dell’interrogazione, raffigurante le condizioni del sito, fosse effettivamente rappresentativo dell’attuale stato dei luoghi.



Il sindaco Carnevale, dopo aver evidenziato che il deposito dei rifiuti nell’isola ecologica è solo temporaneo, che il materiale viene correttamente raggruppato in frazioni omogenee, e che le frazioni dell’organico e del secco indifferenziato non vengono depositate nel centro di raccolta, ha risposto che “la documentazione fotografica, allegata all’interrogazione, non rispecchia l’attuale stato dei luoghi, rappresentando, molto probabilmente, il frutto di un disservizio causato dal guasto di automezzi scarrabili che hanno ritardato il ritiro dei containers”, concludendo per l’assenza di “criticità di qualsivoglia natura del sito, che rispecchia i requisiti della normativa di settore”.



Il capogruppo di “Monte San Biagio Futura” avv. Guglielmo Raso in merito all’esito dell’interrogazione ha dichiarato: