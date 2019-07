Sotto la Luna per dire basta alla plastica monouso: successo per l'iniziativa di "Fare Verde"

Quando abbiamo deciso di organizzare questo evento non eravamo così convinti di riuscire ad essere numerosi, ma quello che ci interessava era il messaggio che volevamo lanciare, a Cittadini e turisti, operatori del settore ed Istituzioni. "Fare Verde" non ci ripensa! "Fare Verde" ha dichiarato guerra alla plastica monouso e non torna indietro.

Per questo motivo, grazie alla solita grande disponibilità del Lido "Il Grillo", e con la stretta collaborazione di "Pro Capratica" e "Fare Verde" Monte San Biagio", ci siamo tuffati in questa originale iniziativa: una passeggiata sotto la Luna, aperta da un Aperitivo libero da plastica. Ed è proprio appurando la bontà dell'azione messa in campo che "Clean Sea Life" ha sposato la causa partecipando con materiale informativo e gadgets, che sono andati ad arricchire il bagaglio di omaggi che "Fare Verde" ha prodotto per l'occasione.

Tutti gli oltre settanta partecipanti sono, infatti, tornati a casa con un portacicche da spiaggia, in vetro oppure in alluminio, una shopper bag firmata "Fare Verde" ed una copia del "Decalogo dell'Ecobagnante", una brochure ricca di suggerimenti e consigli utili che hanno l’obiettivo di richiamare l’attenzione su comportamenti che siano rispettosi dell’Ambiente, sia in Città che al mare, quali ad esempio il non abbandonare rifiuti sulla spiaggia o in acqua, e ridurre l’acquisto di inutili imballaggi che, appena giunti a casa, divengono spazzatura.

"La grande partecipazione registrata ci gratifica molto. Ancora una volta tanti Cittadini ci hanno dimostrato vicinanza, e questo rafforza le idee ed i progetti che in questi anni stiamo proponendo, le azioni di Volontariato e Cittadinanza attiva che caratterizzano il nostro impegno sociale" commenta Francesco Ciccone, Presidente del Gruppo "Fare Verde" Fondi.

Per la cronaca, i circa 5 km di spiaggia tra Capratica e Sant’Anastasia sono stati percorsi in un’ora e quaranta minuti. Alcune auto navetta hanno permesso poi ai camminatori di rientrare a Capratica, anche se più di qualcuno ha preferito farlo ripercorrendo il tratto di arenile per il piacere di socializzare e godersi lo spettacolo della Luna che baciava il mare. La manifestazione si è svolta senza alcun intoppo, e nelle intenzioni dell’Associazione Ambientalista “Fare Verde” c’è il desiderio di replicare l’iniziativa prima della fine dell’Estate in altre località del nostro litorale.

"Fare Verde" FONDI

fareverdefondi@gmail.com