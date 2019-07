Inaugurata la mostra “Terra e Pietra”: sarà visitabile fino al 28 luglio

Inaugurata nel tardo pomeriggio di Domenica 14 Luglio ha registrato in due giorni già centinaia di visite la Mostra Collettiva di Scultura e Ceramica “Terra e Pietra”, promossa dall’Associazione Culturale “Il Quadrato”, con il Patrocinio del Comune di Fondi, nella splendida location di Castello Caetani.

Il Vernissage, introdotto da Francesco Ciccone, che ha curato la comunicazione e le pubbliche relazioni dell’iniziativa, ha visto la partecipazione di molti concittadini ma anche numerosi ospiti della nostra Città: turisti ed appassionati che hanno risposto all’appello lanciato nelle scorse settimane e già mezz’ora prima dell’apertura al pubblico assiepavano la Sala al Piano Terra del Castello. Molto soddisfatto il Presidente dell’Associazione, Francesco Giorgio, presente all’inaugurazione, anche per i complimenti e gli attestati di stima che sono giunti per il lavoro prodotto in Città in questi anni da “Il Quadrato”: basti pensare al Festival di arte urbana “Memorie Urbane”, al Progetto “la Fondi che non c’è più” ed alla Pagina “Fondani nel mondo”, oltre a diverse presentazioni di libri e collaborazioni con artisti emergenti ed altri già affermati, come Pretta Fiore, Alessandro Di Gregorio, Silvio Jessè, Sara Conte e Nane Ropelato.

Entusiasti i veri protagonisti della Mostra. Presentati al pubblico ed intervenuti per un saluto ed i ringraziamenti di rito, Patrizia Caterino, Giuseppe De Filippis, Katia Gotnich, Bruno Olivieri ed Egidio Morelli si sono intrattenuti piacevolmente con i visitatori rispondendo alle loro curiosità. Hanno brevemente raccontato il loro percorso artistico e spiegato al pubblico il loro “modus operandi”, affascinando per l’attenzione ai dettagli e l’umiltà con cui espongono i loro lavori. In prima fila, durante il Vernissage, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale i Consiglieri Sandra Cima e Rita Di Fazio, il funzionario della Regione Lazio Filomena Avallone e diversi esponenti del movimento culturale del territorio come il Dott. Gino Fiore, il Prof. Michele Caldarone, Presidenza e Direttivo dell'Università della Terza Età di Fondi, il poeta Elio Marini, gli artisti Umberto Argentino, Gianni Leone, Pretta Fiore e Vincenzo Del Signore, Fabiola Lauretti, Presidente dell’Associazione “Musicinecultura”.

L’Associazione Culturale “Il Quadrato”, nel ricordare l’apertura al pubblico fino al 28 Luglio, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13, e dalle ore 17 alle ore 22, vuole, infine, ringraziare per la partecipazione Mariano Di Vito e “Torpedino”, che hanno omaggiato tutti i presenti di una confezione speciale del Pomodoro “Made in Fondi” che sta conquistando il mondo.