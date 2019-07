Dà alle fiamme gli scarti dell'azienda agricola: denunciato un 40enne per gestione illecita di rifiuti

Nei giorni scorsi il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Terracina, diretti dal Brig. SGAMBATI Ilaria, hanno effettuato altra operazione di contrasto alle attività di inquinamento ambientale.

I militari mentre effettuavano operazioni investigative e ricognitive del territorio di competenza, notavano una intesa colonna di fumo che si sprigionava a ridosso della S..Appia. , in agro di Fondi, lato Monte San Biagio.

Prontamente si portavano sul posto e coglievano in fragranza di reato l’autore del fatto criminoso, il quale era intento alla ripulitura dell’azienda agricola dalle colture di fine stagione e pacificamente provvedeva alla loro termodistruzione.

I militari constatavano come l’agricoltore concentrava detti rifiuti nel luogo di termodistruzione con naturalezza, in quanto a suo dire è un prassi di consuetudine della categoria.

I pericoli derivanti dalla termodistruzione di rifiuti e scarti agricoli

Il materiale termo-distrutto proveniente da queste attività, è da considerare rifiuto speciale pericoloso, in quanto oltre ad essere miscelato con materiali plastici, è impregnato di fitofarmaci ed anticrittogamici, i quali attraverso tale operazione, oltre a creare disagio nauseante e cattivi odori che i cittadini percepiscono, sprigionano sostanze tossiche nell’atmosfera, le quali finiscono poi nei polmoni della popolazione, con ricadute sanitarie ed economiche per la collettività.

L’area è stata sequestrare e il responsabile R.M., di anni 40, residente del luogo, è stato deferito alla Procura della Republica di Latina, per violazione del reato di gestione illecita di rifiuti D.L.gs 152/06 e succ. mod. di cui all’art. 192 C. 1 ; Art. 256 C. 1 e art 256 bis C. 1 e 2 “articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014, nonche per violazione dell’Art. 674 C.P. per immissione in atmosfera di sostanze pericolose.