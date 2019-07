Spaccio: 28enne di Fondi passa dai domiciliari al carcere

In data 16 lug 19, i militari dell’arma del luogo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Roma - che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’arma operante - traevano in arresto, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 28enne del luogo, già ristretto in regime di arresti domiciliari. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’A.G.