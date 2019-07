Domani la presentazione di "L'iguana era a pezzi: 3 vite lungo la Francigena"

Prima tappa all’insegna dei libri e della musica dal vivo nella città di Fondi della rassegna Fuori dalle righe Summer promossa dall’associazione Fuori Quadro con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Regione Lazio.

L'appuntamento è il 19 luglio alle ore 21:00 con L’IGUANA ERA A PEZZI. TRE VITE LUNGO LA FRANCIGENA di Giulio Pedani ( Effequ). A dialogare con l’autore lo scrittore Luca Mercadante, musica dal vivo con Armando Mancini e letture a cura di Andrea Rega.



Il LIBRO. Una traversata a piedi di mille chilometri, dal confine francese fino a Roma, per ritrovare un amico che è in coma. Lungo la Via Francigena scorrono 26 giorni di incontri, turbolenze, riflessioni. E ritornano 25 anni di vita, di episodi improbabili, riflessioni importanti e soprattutto amicizia. Perché in mille chilometri quello che fa da guida è la storia trentennale di tre amici. Fino ad arrivare alla mèta, e a un imprevisto epilogo. Come per il percorso di un camminatore, ogni capitolo è una tappa, e ogni tappa un modo per raccontare quel che è stato di una nazione e della sua gente. La retrospettiva di una generazione, disseminata di personaggi emblematici degli anni Ottanta e Novanta, da Iggy Pop a Bettino Craxi. Giulio Pedani scrive un romanzo cardine del nostro tempo, che fa divertire, amareggiare e ricollocare i pezzi di una storia che ci riguarda tutti.



L’AUTORE. Giulio Pedani (Siena, 1981) ha pubblicato racconti su «Futbologia», «Pastrengo», «In fuga dalla bocciofila», «Corriere della Sera» e numerose altre riviste. Col racconto Passami il granchio è nella raccolta Odi. Quindici declinazioni di un sentimento (effequ, 2017). Il suo racconto Respirano ha vinto il premio Petrarca. Fiv organizzato dalla rivista «Con.tempo» e patrocinato dalla città di Figline e Incisa Valdarno (FI).