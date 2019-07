Applausi e recensioni positive per l'anteprima nazionale del cortometraggio "Al di là delle nubi"

Sè è tenuta venerdì scorso l'anteprima nazionale del cortometraggio “Al di là delle nubi”, l'ultimo lavoro dei fratelli Francesco e Gianmarco Latilla.

La serata è stata presentata da Lorenzo Nallo e Simone Nardone. L'opera, proiettata all'interno del chiostro San Domenico, si è rivelata essere molto dura e coinvolgente, carica di emozioni forti, trasmettendo al pubblico le inquietudini e le paure che accompagnano i personaggi per tutta la durata del cortometraggio. Il corto però lascia anche una speranza, quella di andare sempre avanti lottando con i propri demoni e oltrepassando così il muro che contrappone lo spirito alla piena libertà.

La recitazione degli attori è stata impeccabile, in particolar modo Francesco Latilla ha dato dimostrazione dell' imponente capacità attoriale con cui ha commosso il pubblico. Durante la presentazione c'è stato un susseguirsi di interventi da parte di importanti cariche istituzionali (il vicesindaco Beniamino Maschietto ed il dottor Gino Fiore) e da personalità di rilievo come il vescovo don. Luigi Vari e il maestro Lino Capolicchio (attore, regista, sceneggiatore) inoltre sono intervenuti Giorgio Di Perna, Maria Rosaria Frangioni presidente del Rotaract club Terracina-Fondi distretto 2080, la troupe con gli attori da Flavio Capotosto a Mirko Giovannoni a Lisa Lucia Giorgio. Un grazie speciale anche agli Alfiero che hanno aperto e chiuso la serata con due loro brani musicali.