Al via domani a Fondi il “Torneo Provinciale Minibasket - Trofeo OPES”

Si svolgerà a Fondi da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio prossimi la prima edizione del “Torneo Provinciale Minibasket - Trofeo OPES”, riservato alla categoria aquilotti, ossia ai bambini e alle bambine nati negli anni 2008 e 2009.

Il Torneo, organizzato dal Comitato Provinciale di Latina dell’Ente di Promozione Sportiva OPES - Organizzazione per l’Educazione allo Sport e patrocinato dal Comune di Fondi, si svolgerà presso il nuovo Playground di basket di via degli Osci, nell’area dell’Edificio scolastico “Aspri”.

Parteciperanno al torneo 6 squadre in rappresentanza dell’intero territorio provinciale: Latina, Gaeta, Sezze, Terracina, Itri e Fondi.

I team saranno suddivisi in due gironi da tre, con gare di sola andata disputate il Venerdì e il Sabato dalle ore 19.30 alle 22.30, mentre Domenica si svolgeranno le semifinali e le finali. Subito dopo la finale per il 1° e 2° posto, alle 22.30 avranno luogo le premiazioni di tutti i mini atleti partecipanti. Saranno presenti alla cerimonia il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo, il Consigliere comunale Fabrizio Macaro, il Vice Presidente Nazionale Opes Davide Fioriello nonché Alessandro Iacozza e Daniele Toscano, rispettivamente allenatore e giocatore di Fondi che da diversi anni militano nella serie A/2 di Basket.

«Ringrazio l’OPES e il suo Presidente Provinciale Daniele Valerio – afferma il Sindaco De Meo – per aver voluto organizzare a Fondi questo importante Torneo provinciale di Minibasket che vedrà la presenza di squadre di diverse città della nostra provincia. L’Amministrazione comunale ha sempre rivolto la massima attenzione al settore sportivo e all’impiantistica sportiva e per questo sono lieto che l’OPES abbia scelto di disputare il torneo all’interno del Playground dell’Edificio “Aspri”, campo storico della città di Fondi e di tutti gli appassionati di pallacanestro e struttura che circa un anno fa abbiamo interamente ristrutturato, dove ogni giorno durante il periodo estivo centinaia di ragazzi si recano per fare sport e socializzare».