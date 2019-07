Manuele Feula, da Fondi al fianco delle star latine al Milano Latin Festival

Continua la scalata nel mondo della musica latinoamericana, per il giovane Manuele Feula, nato a Latina 23 luglio 1996 e cresciuto a Fondi.

Fondatore di Latin Music Official il network più importante in Italia dedicato alla musica latina che ad oggi conta oltre 370.000 mila mi piace su Facebook e più di 30.000 follower su Instagram, sul web è diventato un vero e proprio unico punto di riferimento per seguire le novità sulle star latinoamericane.

Grossi numeri che oltre successo mediatico, hanno portato Feula fino allo sbarcare al Milano Latin Festival la più grande kermesse europea musicale e culturale dedicata all’America Latina, che si sta svolgendo ad Assago (Mi) fino al 17 agosto 2019.

Feula è arrivato al Milano Latin Festival, intervistando il cantante portoricano FARRUKO divenuto noto al pubblico italiano grazie al tormentone “Calma (Remix)” che conta oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Manuele Feula riconosciuto come influencer sui social per tutti gli italiani che amano i ritmi latini, nel 2018, in occasione del Seminario Hispanos Irresistibles nella città di Milano presso il Novotel è stato premiato da Maritzabel Claros Ferrer per il suo lavoro e carisma nel portare in alto l’immagine e i valori della comunità Latinoamericana in Italia e Europa.