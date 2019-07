Hashish e cocaina: preso un 39 enne di Fondi

In data 19 lug 19, decorsa notte, in Fondi (Lt), militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai di fini spaccio di sostanze stupefacenti”, F.P. 39enne del luogo.

L’uomo veniva sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di cocaina, dal peso di circa “1,50 grammi”, ad un 40enne residente a Sperlonga (Lt), che verrà segnalato all’autorità prefettizia e deferito in stato di libertà per il reato “favoreggiamento personale” avendo fornito false dichiarazioni relativamente alla cessione.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire grammi 35 di hashish, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonche’ la somma contante di euro 60, ritenuta provento dell’attivita’ di spaccio. lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalita’ di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarra’ ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.