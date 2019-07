Bracconiere senza scrupoli a San Magno progetta un "cacciatore automatizzato di cinghiali"

Blitz antibracconaggio del Nipaaf all'alba in località San Magno a Fondi dove in un agrumeto erano state installate delle trappole di grosse dimensioni utilizzate per la cattura di ungulati in particolare cinghiali.

Le gabbie in questione erano dotate di aperture con chiusura a scatto (ghigliottina) e contenevano del mais (pastura) per attirare i cinghiali. Denunciato alla Procura della Repubblica una persona del luogo C. F. classe 1944 quale proprietario dell'agrumeto. Le trappole sono state poste sotto sequestro.

Denunciato per l'uso illegale di trappole per la cattura di fauna selvatica ai sensi della Legge n. 157/92 art. 30