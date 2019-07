"Anche io sono la protezione civile": 6 giorni indimenticabili

È ​giunto al termine sabato scorso, con ottimi risultati, il progetto del Dipartimento di Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Anch’io sono la Protezione Civile”: un campo scuola per ragazzi dai 10 ai 13 anni organizzato dai volontari dell’associazione Falchi di Pronto Intervento di Fondi. Apprezzata da tutti la capacità organizzativa dei volontari del presidente Mario Marino: ogni momento del campo, che si è tenuto da lunedì 8 a sabato 13 luglio presso le strutture dell’Istituto “San Francesco”, è stato studiato, rodato e pianificato nei dettagli.

Entusiasti i ragazzi, provenienti dalla città di Fondi e non solo, coinvolti nell’iniziativa: “Non possiamo restare un altro mese?”, “Non ho mai fatto un campo così”, “Come si fa e quanti anni ci vogliono per diventare volontario dei Falchi?”: sono le dichiarazioni del tutto spontanee di Ludovica, Fabio, Mirko, Sofia che, con profondo orgoglio per i Volontari, hanno espressamente chiesto di poter continuare l’esperienza.

La cerimonia conclusiva ha suggellato l’intera settimana. I saluti, gonfi di commozione, hanno sancito il successo del Progetto. Il briefing finale ha confermato le finalità dell’evento: i ragazzi, attraverso un confronto continuo, hanno dimostrato di aver appreso con successo e buona propensione tutte le pratiche di Protezione Civile. Particolarmente apprezzate le lezioni di cittadinanza attiva e rispetto delle regole tenute dalle autorità Civili, Militari e le Istituzioni coinvolte.

Un sentito ringraziamento per il contributo espresso e per la buona riuscita del campo va al Comune di Fondi per il patrocinio e a: Istituto “San Francesco di Fondi; RD Group di Pasquale Del Pezzo; Anxur Tours Terracina di Amuro Giovanni; Hotel dei Fiori Ristorante Fondi; MD Fondi – Terracina; LatinGrafica Tipolitografia Latina; Caffetteria SAVILLI; Tutto Giocattoli; Conad Superstore Fondi; Akira Studio; Charme & Beauty; Forneria Macchiusi Monte San Biagio; Garden Center and House; L'angolo della Mozzarella Terracina; Beverage & Food group; Ristorante Re Trombone; G.V. linee professionali; Villa Malvarosa; Martina Pannozzo per il disegno della locandina ufficiale dell'evento; Rapido Rent di Tullio Stefano; Ford D. Pietrosanto Srl Fondi.

Il campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” - ha evidenziato il presidente Mario Marino - ha coinvolto i ragazzi e le loro famiglie ed al tempo stesso rafforzato il legame già forte tra la cittadinanza e l’associazione. Grazie all’organizzazione e all’entusiasmo la ‘squadra’ ha saputo superare i problemi e le difficoltà quotidiane. Un successo che ci induce ad impegnarci per ripetere l’iniziativa la prossima estate”.