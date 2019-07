Il Muhammad Alì italiano conquista Fondi: un successo l'incontro culturale ad On Broadway

Si è svolto lo scorso 18 luglio, presso la terrazza della casa di produzione On Broadway, l’incontro culturale con Nino La Rocca, all’interno della manifestazione “Appuntamento al Rooftop”. Un salotto culturale a cielo aperto, una vista mozzafiato sulla città di Fondi con il Castello Caetani sullo sfondo, a farne da scenografia, il Muhammad Alì italiano si è raccontato al pubblico presente facendo rivivere grandi emozioni.

La Rocca ha ripercorso la sua vita rispondendo alle domande dell’organizzatore Giovanni Pannozzo e del pubblico, soffermandosi su alcuni momenti come: gli incontri al Madison Square Garden, le notti con Marvin Hagler, la mancata conquista del titolo mondiale contro Donald Curry, l’amicizia con Sandro Pertini e i duetti televisivi con Raffaella Carrà fino all'oblìo più totale, il tutto accompagnato da proiezioni di foto e video.

Simpatico come pochi, comunicativo come una stella del cinema, il Muhammad Alì ha fatto divertire il pubblico con le sue storie e, peraltro, non sono mancati momenti di commozione. Tra il pubblico presente, in rappresentanza del comune di Fondi, l'assessore Roberta Muccitelli che ha dato il benvenuto a La Rocca nella nostra città e al pubblico intervenuto.

La presenza del Muhammad Alì a Fondi, ha visto la Mediaset collaborare con Pannozzo per la registrazione di una puntata del programma “Quelli della luna”, condotto da Giampiero Mughini su Rete 4, dedicata proprio alla vita di Nino la Rocca. Durante la settimana, infatti, le telecamere di Mediaset sono approdate a Fondi, accolte dal produttore Giovanni Pannozzo che ha sostenuto la troupe nella realizzazione della puntata che andrà in onda il prossimo 30 luglio 2019, alle ore 21:25 su Rete 4.

“Ho avuto modo di visitare le bellezze di Fondi e dintorni. Qui la gente è solare e molto accogliente. Mi sono sentito proprio a mio agio. Tornerò presto.” ha detto La Rocca