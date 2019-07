“Mito di Andromeda e la nascita del corallo”: Anna Fendi special guest della chiusura espositiva

La Mostra esposta al pubblico per circa 3 mesi nell’antica ex chiesa Sanctae Mariae de Spelonche posta nel cuore del centro storico ha registrato moltissimi apprezzamenti e la partecipazione di circa seimila visitatori, con risvolti estremamente positivi anche verso le visite del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga in cui viene custodita l’unica scultura marmorea di Andromeda.

L’evento ha suscitato grande attenzione e notevole interesse anche da parte d molte istituzioni culturali e museali sia nazionali che internazionali.

In questa fase conclusiva, dichiara l’Assessore Stefano D’Arcangelo, la mostra di Andromeda si arricchisce con altre iniziative collaterali affascinanti e di grande valenza culturale e storico -artistica costituite, in particolare, da una splendida mostra denominata “ARCHITETTURA DEL MITO” dell’Artista di origine polacca Margherita LIPINSKA curata dalla Storica dell’Arte Carmen D’Antonino e da una Conferenza sul mito di Andromeda della Dott.ssa Marisa de Spagnolis (già Direttrice del Museo Nazionale Villa di Tiberio) che si terra nel medesimo luogo il prossimo 26 luglio alle ore 19.30.

In tale contesto, con grandissimo piacere e soddisfazione vedremo alle 19,30 la partecipazione attiva e straordinaria della “Regina dell’Alta Moda” ANNA FENDI la quale, oltre a visitare la mostra, incontrerà anche le allieve del prestigioso Istituto Tecnico Superiore di Torre del Greco F. DEGNI che hanno confezionato i vestiti d’epoca nonché i giovani artisti del corallo che hanno contribuito notevolmente ad impreziosire la mostra e quindi a valorizzare mito di Andromeda e e più in generale lo straordinario e incomparabile patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico di Sperlonga.