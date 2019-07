In data 22 lug 19, i carabinieri della locale tenenza, a conclusione di specifica attivita’ investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per il reato di “furto aggravato” un 54enne del luogo. Il prevenuto, in data 12 lug 19, dopo essersi fraudolentemente introdotto all’interno di un bar, si impossessava della somma contante di 170 euro.