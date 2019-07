Altre due new entry nel direttivo di Fratelli d'Italia

Si arricchisce di nuove forze il direttivo del partito Fratelli d’Italia Fondi. Nella giornata odierna (22 luglio 2019) con le firme delle relative deleghe, hanno ufficializzato i nuovi ingressi in Fratelli d’Italia il Commercialista fondano Dott. Gaetano Lambraia ed il funzionario del Ministero Difesa Marina Italiana il Sig. Francesco Pistillo.

Dimissionari entrambi da circa 2 mesi dall’associazione politica Destra Sociale Fondi (corporativa di Fratelli d’Italia), in cui ricoprivano ruoli di membri del coordinamento, hanno voluto far ingresso nel partito nazionale dell’On. Giorgia Meloni, a Fondi rappresentato e coordinato dalla Dott.ssa Marialuisa Fiore. La stessa Fiore ci ha dichiarato a nome dell’intero gruppo politico che rappresenta, di essere molto contenta ed onorata dell’ingresso nel coordinamento di Lambraia e Pistillo. Sicuramente dei valori aggiunti che non potranno che fare del bene al partito. Persone preparate ed impegnate sia professionalmente che socialmente.

Ci ha dichiarato il Dott. Lambraia, di voler lavorare con impegno e dedizione nel partito e per il partito, cercando di apportare, come sempre fatto in ogni tipo di situazione presentatasi, il proprio contributo positivo al fine di raggiungere i traguardi che verranno prefissati.

Di pari passo anche il Sig. Pistillo ci ha dichiarato: “veramente molto contento di far parte della squadra fondana di Fratelli d’Italia guidata a livello nazionale dalla Presidente Giorgia Meloni, non vedo l’ora di iniziare a lavorare per presentare le mie proposte ed i miei progetti con il partito”.