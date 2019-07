Arriva a Monte San Biagio lo sportello per i servizi sanitari

Uno sportello per i servizi sanitari per venire incontro alle esigenze dei residenti di Monte San Biagio.

L’assessore alla Sanità Carmine Masiello intende attivare un servizio per i cittadini in sinergia con il Distretto 4 dell’Asl di Latina. Di questo progetto si è parlato ieri nell’ambito di un incontro svoltosi presso il Comune di Monte San Biagio, alla quale hanno partecipato il sindaco Federico Carnevale, il direttore del Distretto sociosanitario 4/ASL LT Giuseppe Ciarlo, il consigliere regionale di FI e presidente della commissione Sanità Giuseppe Simeone e l’assessore Carmine Masiello.

“Occorre consolidare l’operatività integrata tra Azienda sanitaria e Comune al fine di rispondere in maniera corretta ed efficace ai bisogni complessi dei cittadini -afferma Masiello - penso soprattutto alle esigenze dei soggetti più fragili, come anziani, disabili, minori e persone con problemi ricorrenti di assistenza. Occorre attivare uno sportello sanitario con il quale portare avanti un progetto utile per la cittadinanza di Monte San Biagio, troppo spesso costretta a recarsi a Terracina e Fondi per ricevere servizi di prima assistenza. Bisogna favorire un più facile accesso ai servizi e alle prestazioni di primo livello, quali l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ad anziani e disabili, l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza e la cura della salute della donna, dell'infanzia e della famiglia. Mi auguro fortemente che questa nostra iniziativa possa diventare operativa il più presto possibile. Confido nella sinergia con il distretto socio sanitario, al quale, lo ricordo, viene attribuito un ruolo strategico nell'attuale sistema assistenziale. Bisogna puntare su un'assistenza territoriale ‘virtuosa’, capace di cogliere e di dare risposta ai bisogni di salute della popolazione”.