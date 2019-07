Una serata di musica al chiaro di luna sulla spiaggia di Fondi

Non solo eventi nel centro di Fondi nel cuore dell’estate Fondana. La spiaggia di Capratica si accende di musica nella serata di venerdì 26 luglio, quando presso lo stabilimento balneare Sat 29 organizza una serata in spiaggia al ritmo di musica.

Alle ore 21:30, si parte con il concerto evento di una delle band più apprezzate e seguite del sud pontino: la Rino Gerard Band che porta alla ribalta i più grandi successi anni ’70-’80 di Rino Gaetano. La coinvolgente band che ormai dall'estate 2009 è una delle più interessanti realtà musicali della zona, continuando sempre a creare atmosfere di festa e divertimento in ogni live riproponendo le canzoni del cantautore calabro-romano e distinguendosi per la fedeltà agli arrangiamenti originali, è composta da sei elementi: Gerardo Mastrobattista (Voce), Riccardo Rizzi (Sax), Leandro Sinapi (Basso), Luca Cardesio (Batteria), Daniele Santoro (Tastiere) e Fabio Di Alessandri (Chitarre).

Ma una festa che si rispetti sulla spiaggia non può che andare avanti con musica disco e per questo, dopo l’esibizione della Rino Gerard Band, sarà la volta di ballare con la selezione musicale e il mix di DJ set Nicola Rosa.

Una serata in cui la musica, la spiaggia e l’estate saranno il centro del divertimento di più e meno giovani. Il tutto sul litorale di Fondi, presso lo stabilimento balneare di Sat 29 in via Capratica.

L’ingresso è gratuito.