Sorpresa a spacciare eroina: denunciata una 30enne di Fondi

In data 23 luglio 2019, ore 17.00, in Fondi (lt), i militari della locale tenenza, traevano in arresto, nella flagranza del reato di “spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti”, T.F. 30enne di Fondi. La donna – a seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento – veniva sorpresa subito dopo aver ceduto a un giovane del luogo, che verrà segnalato all’autorità prefettizia, una dose di eroina, dal peso complessivo di “circa 0,2 grammi”.

La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire ulteriori “grammi 0,3” circa di eroina nonche’ la somma “contante di euro 60”, ritenuta provento dell’attivita’ di spaccio. lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata condotta presso la propria abitazione, ove rimarra’ ristretta in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nella stessa giornata denunciato anche un indiano

Aveva nascosto droga in una lattina di aranciata

In data 23 lug 19, in Fondi (lt), i militari dell’arma del luogo identificavano e deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 28enne nato in india e domiciliato a Fondi, siccome trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale – di “grammi 6,5 circa di eroina” occultati in una “lattina di aranciata”. Lo stupefacente rinvenuto e’ stato posto sottoposto a sequestro.