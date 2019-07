Opere pubbliche e bilancio: venerdì nuova seduta del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” Venerdì 26 Luglio p.v. alle ore 10.00 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Lunedì 29 Luglio alle ore 11.00) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Programma triennale delle Opere Pubbliche - elenco per il triennio 2019/2021 ed elenco per l’annualità 2019. Aggiornamento; Salvaguardia e assestamento generale degli equilibri di bilancio 2019 (srt. 175, comma 8 e art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000); Variante speciale ai sensi della L.R. 02 Maggio 1980, n. 28 e ss.mm.ii. - Nucleo 1 - Pedemontana - presa d’atto dell’assenza di osservazioni e/o opposizioni; Mozione finalizzata alla promozione di iniziative ed interventi in memoria delle vittime civili delle violenze del 1944; Interpellanze e interrogazioni.