Panettone ai Sapori d’Estate: Ferdinando Tammetta firma un’altra grande novità dolciaria

Il Forno Tammetta, a Fondi, ha origini lontanissime. Esattamente novant’anni fa i nonni di Ferdinando decisero di aprirlo proprio nel centro della città. Era il primo forno a vapore esistente nella provincia di Latina.

La lavorazione del pane veniva fatta con il metodo tradizionale a lunga lievitazione, una elaborazione che lo rendeva genuino e saporito. Durante la seconda guerra mondiale però il forno fu bombardato e i nonni persero la vita. I figli si salvarono, e tra questi il papà di Ferdinando, Dionino, che decise di continuare l’attività insieme alla moglie Anna. Per tutta la loro vita hanno portato avanti il Forno, con fatica, ma anche con grandi soddisfazioni, infatti sono diversi gli attestati di stima arrivati dai clienti e critici del settore, nonché i premi ottenuti tra i quali il prestigioso “Pala d’oro” nel 1983.

Da tempo, oramai, il Forno è gestito da Ferdinando che, forte della passione e degli insegnamenti tramandati dai genitori, ha portato avanti la panificazione e la produzione della pasticceria da forno e l’arte della lavorazione dei panettoni artigianali. Proprio questi ultimi stanno ottenendo un grande successo, merito di una realizzazione che vede come primo ingrediente, “l’amore”, che lo stesso Ferdinando riserva per ogni singolo prodotto.

Il panettone ai Sapori d'Estate per destagionalizzare anche un grande classico del Natale

Figlio del classico panettone natalizio è quello ai Sapori dell’Estate, in produzione già da tempo, in vendita solo ed esclusivamente nell’unica sede, ovvero presso il Forno stesso. Il panettone, su base classica, è realizzato con frutta fresca a pezzi (limone, pesca, albicocca, ananas, more, mirtilli, fragola) ed è a lievitazione naturale, senza lievito di birra e contiene solo ed esclusivamente ingredienti di prima qualità, scelti accuratamente da Ferdinando in persona. Tra questi: aromi naturali, burro selezionatissimo e ovviamente, quello principale, la frutta. La lavorazione, il vero e proprio vanto di Ferdinando, vede ben tre fasi di crescita e una quarta poco prima di infornarli. L’impasto, cosa molto importante, nella fase finale viene lavorato rigorosamente a mano. Dopo la cottura il tocco magico, vero e proprio segreto di Ferdinando Tammetta. Il panettone ai Sapori d’Estate è un dolce morbido, fragrante e, grazie alla frutta, gradevolmente fresco.

“Negli anni – dichiara Ferdinando – la passione per la realizzazione del panettone ha preso il sopravvento sul mio lavoro in generale. Anche se curo nei minimi particolari tutta la nostra produzione, sia del pane che dei dolci da forno, per il panettone mi ritaglio continuamente del tempo per cercare di perfezionarlo giorno dopo giorno. La produzione di quello estivo, in questo momento, è il fulcro delle mie attività quotidiane. Mi piace curarli uno ad uno, soprattutto cercando di osservare le diverse dinamiche che l’impasto può prendere, durante tutta la lavorazione. In realtà siamo oltre la passione - conclude Ferdinando Tammetta -, , qualcosa che non si può spiegare”.

Punto vendita: Via delle Fornaci, 57, Fondi. Info su: www.fornotammetta.com