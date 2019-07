Grande festa a Fondi per Elpidia Tammetta che compie oggi 107 anni

E’ la nonna dei record, probabilmente tra le più longeve della provincia di Latina: oggi compie infatti 107 anni Elpidia Tammetta (nella foto scattata dal gruppo #amofondi), storica sarta di Fondi che nella sua lunghissima e apprezzata carriera ha cucito e ricamato migliaia di abiti da sposa. Per decenni ha gestito una rinomata attività commerciale di tessuti, merceria e biancheria e ha saputo conciliare egregiamente l’attività lavorativa con l’impegno familiare, crescendo amorevolmente quattro figli con il marito Vincenzo De Santis.

«Oggi è un giorno speciale per tutta la nostra comunità – afferma il Sindaco Salvatore De Meo – perché nonna Elpidia festeggia un traguardo straordinario. Gioviale come sempre, a dispetto dell’età avanzata partecipa con interesse e affetto, fortemente ricambiato, alla vita quotidiana di tutta la famiglia. La sua esperienza di vita è una testimonianza straordinaria di dolcezza, amore per la famiglia, abnegazione e coraggio, come quando durante il secondo conflitto mondiale mise in salvo un paracadutista della Royal Air Force nascondendolo nella propria abitazione e occultandolo ai pattugliamenti tedeschi. A lei vanno con affetto ed emozione i miei auguri più sinceri e quelli di tutti i fondani, anche perché oltre ad essere stata protagonista per oltre un secolo della storia della nostra città rappresenta per tutti noi un grande esempio per i sorrisi che continua a donare e per i valori di cui è portatrice, quelli che sfidano e vincono il tempo».