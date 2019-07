Beve e fa un incidente ma rifiuta l'alcol test: denunciata una 40enne

Il 25 lug 19, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libertà per i reati “rifiuto dell’accertamento all’uso di sostanze alcoliche” e “rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti” una 40enne nata in Russia residente Terracina (Lt). La predetta nella serata del 10 luglio 2019 alla guida della propria autovettura rimaneva coinvolta in un sinistro stradale autonomo e si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti sanitari dello stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. L’autovettura è stata confiscata.