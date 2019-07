Domani 27 luglio l'atteso "Matrimonio Rinascimentale con Corteo Storico"

Si svolgerà sabato 27 Luglio prossimo nel Centro storico, a partire dalle ore 21.00, la manifestazione “Matrimonio rinascimentale e corteo storico”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Fondi in collaborazione con l’Associazione Araldica Contado d’Aquino e il patrocinio di Associazione Pro Loco Fondi e Tele Universo, è inserita tra gli eventi del progetto “Estate a Fondi tra storia e folklore”, per il quale è stato richiesto il patrocinio e un contributo alla Regione Lazio - Agenzia Regionale del Turismo nell’ambito del Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari - annualità 2019.

La rievocazione avrà inizio con l’arrivo della contessa Giulia Gonzaga a Fondi, scortata dalle dame di compagnia, e un breve discorso di ringraziamento ai cittadini. L’araldo racconterà il Rinascimento fondano. In seguito sarà celebrato il matrimonio rinascimentale tra la giovanissima Giulia e il conte di Fondi Vespasiano I Colonna, celebrato in lingua latina sotto le mura del Castello Caetani. Successivamente avrà luogo nel cuore del centro storico la sfilata di sposi, dame e messeri, con decine di personaggi rigorosamente vestiti con preziosi abiti ispirati all’epoca rinascimentale.

Nell’occasione si rammenta che fino al 15 Settembre prossimo gli orari di apertura del Castello Caetani, con l’annesso Museo Civico, sono i seguenti: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 22.00.