Fare Verde dichiara guerra ai piromani: in arrivo una proposta per difendere il territorio

Ci risiamo! Anche quest'anno l'Estate è sinonimo di incendi boschivi. Sono già diversi nel giro di pochissimi giorni, tutti concentrati sul territorio, e le Città del nostro comprensorio sono già state colpire duramente. Fondi e Terracina in particolar modo, nel corso di poche ore, hanno registrato focolai in più zone, anche in data odierna, addirittura in aree che ricadono nei Parchi Regionali Naturali o nelle immediate vicinanze.

"Fare Verde" dichiara guerra ai piromani! E nei prossimi giorni presenterà ufficialmente una proposta all'Amministrazione Comunale: il territorio va difeso! Ed in quest'attività di prevenzione ed avvistamento un ruolo fondamentale possono, e vogliono, svolgerlo le Associazioni Ambientaliste, di concerto con Forze dell'Ordine e Protezione Civile. Non c'è altro tempo da perdere. Come già avvenuto a Terracina, con l'adesione di "Fare Verde" Terracina, si convochi subito una Riunione Straordinaria e si proceda con un Protocollo d'Intesa siglato da Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni specifiche per creare un reale Coordinamento di attività antincendio.