Deve scontare un residuo di pena: 42enne torna in carcere

In data 26 luglio 2019, ore 17,00 circa, in Fondi (lt), i militari dell’arma del luogo, in attuazione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di roma, ufficio esecuzioni penali, traevano in arresto D.F.A. 42enne nato a Francoforte (Germania) residente in Fondi, dovendo scontare una pena residua di oltre un anno di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

Il prevenuto, espletate le formalita’ di rito, è stato associato presso la casa circondariale di latina per l’espiazione della pena.