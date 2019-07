Ruba un casco all'ingresso del Conad ma viene sorpreso, anche lo scooter era rubato

In data 26 luglio 2019, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attivita’ investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per furto aggravato” e “ricettazione”, un 19enne nato in Albania, residente a Fondi. Il prevenuto, il 24 luglio 2019, aveva asportato un casco, da un ciclomotore parcheggiato nei pressi del supermercato Conad di via Appia. Il medesimo, veniva altresì trovato in possesso di un ciclomotore “scarabeo” 50 e la relativa targa anch’essi oggetto di furto.