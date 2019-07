E' Carmela Cassetta il nuovo presidente del Parco Riviera d'Ulisse

I Sindaci dei comuni interessati esprimono soddisfazione e salutano positivamente la nomina di Carmela Cassetta a Presidente del Parco Regionale "Riviera di Ulisse" avvenuta il 15 luglio scorso. Nel rivolgere l'augurio per il nuovo mandato presidenziale, Stefanelli e Mitrano ribadiscono piena collaborazione per contribuire a rendere ancora più bello ed accogliente il Parco regionale quale strumento e volano per il territorio.

"Dobbiamo continuare - commenta il Sindaco Gerardo Stefanelli - ad impegnarci nel custodire, promuovere e valorizzare il nostro territorio tutelando l'ambiente che ci circonda e mettendo soprattutto in risalto i punti di forza come il Parco regionale. Sono innumerevoli i luoghi di interesse che dal punto di vista naturalistico e storico ricadono anche nel territorio comunale di Minturno e che attraverso una costruttiva sinergia Comuni-Parco possono diventare potenziali ed importanti elementi per il rilancio turistico comprensoriale. Siamo consapevoli inoltre che bisogna fare quel salto di qualità nell’organizzazione e nella promozione turistica del Parco per far conoscere le bellezze del nostro comprensorio. Tutto ciò sarà possibile solo lavorando in stretta sinergia e con estrema professionalità. Il turismo rappresenta infatti una voce sempre più importante dell’economia e dello sviluppo futuro del nostro Paese e dobbiamo operare per realizzare una linea strategica condivisa attraverso anche la partecipazione degli operatori che producono beni e servizi in risposta alle diverse esigenze e richieste del mercato turistico".

"La collaborazione tra Enti - commenta il Sindaco Mitrano - contribuisce a dare nuovo slancio alla valorizzazione delle aree che ricadono nella competenza del Parco regionale Riviera di Ulisse, tra cui l'area protetta di Monte Orlando. L'unione fa la forza e soltanto insieme possiamo dare valore aggiunto al nostro territorio potenziando la sua vocazione turistica quale elemento trainante dell'economia locale. Dobbiamo quindi lavorare in sinergia mettendo in campo tutte quelle azioni finalizzate ad incrementare l'arrivo di turisti nei Comuni del Golfo. Siamo convinti inoltre che la condivisione delle linee strategiche è fondamentale per tutelare un'area naturalistica di altissimo interesse per le sue tipicità: dal tratto costiero alla macchia mediterranea che presenta anche alcune specie rare, ai diversi ed interessanti reperti archeologici e storici. Il Parco regionale Riviera di Ulisse rappresenta quindi un insieme unico nel suo genere che in un'ottica comprensoriale rappresenta un importante attrattore turistico".