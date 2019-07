LENOLA, straordinario successo per “HOCUS POCUS” Il musical

Ottimo successo per il Musical HOCUS POCUS – L’incantesimo di Halloween andato in scena il 25 Luglio presso L’Anfiteatro Comunale M. De Filippis. Progetto, realizzato grazie al contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e al cofinanziamento da parte del Comune di Lenola. Grazie a tale contributo, nei prossimi giorni il territorio comunale sarà dotato di nuovi defibrillatori che saranno installati in luoghi di aggregazione che attualmente ne sono sprovvisti. Un viaggio magico che teatralizza la storia di Hocus Pocus, film della Disney, integrandola a Peter Pan, Cenerentola e a La Sirenetta, passando per Nightmare Before Christmas e La principessa e il ranocchio. E’ stato rappresentato in un contesto entusiasmante per l’interpretazione e la grinta individuale e collettiva messa in atto dai MICROPERFORMER dell’Associazione Fonderie delle Arti Sig. Keuner di Fondi.

Durante l’esibizione, i bambini, diretti da Silvia Tagliavento, sono saliti sul palco carichi di adrenalina, dando prova di essere dei bravi attori; bravura, che non nasce all’improvviso, ma acquisita con sacrifici, con le interminabili ore di prove, fino allo sfinimento.

Musical che non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno da condividere con lo spettatore, un sogno che finalmente si realizza. Il sogno di tutti i bambini, esibirsi di fronte ai propri professori, compagni, amici, parenti, per dimostrare di saper fare qualcosa di diverso, qualcosa che manifesti il loro livello teatrale. Quindi, immersi in un’incantevole scenografia, i microattori con i variegati costumi dei personaggi, hanno danzato in una brillante cornice coreografica e, attraverso il gioco delle luci e la magia della musica, hanno fatto sognare molti dei presenti.

Una nota di merito va al reparto scenografico e costumi: Francesco Di Pinto, Silvia Tagliavento, Sandra Tagliavento e Roberta Carnevale, che hanno realizzato le scenografie e curato nei particolari le coreografie. Ringraziamento per il lavoro professionale del service audio e luci affidati a GALAService s.a.s. Il teatro è sempre una grande esperienza che aiuta a crescere e che consente ai giovani di conoscere e apprezzare autori e testi teatrali classici.

Si ringrazia inoltre il Sindaco, Fernando Magnafico, il Comune e tutta l’ Amministrazione Comunale di Lenola

Il Cast:

Clara Barlone, Irene De Arcangelis, Emanuela De Ciantis, Giulia De Filippis, Irene Di fazio, Anna Fasolo, Michela Nardelli, Alessia Parisella, Francesco Parisi, Nicole Perria, Giulia Pietrosanto, Lucrezia Pietrosanto, Margherita Ricci, Ludovica Schiappa, Cristina Sordi, Iris Tagliavento, Lisa Tagliavento, Sofia Tagliavento.

https://www.facebook.com/FonderiedelleArti.SignorKeuner

https://sigkeuner.wordpress.com