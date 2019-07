Sperlonga: anche Pierluigi Pardo sceglie Bazzano Beach

Si conferma una delle mete più ambite per chi desidera una spiaggia diversa dal solito.

Si tratta di Bazzano Beach il lido che prende il nome della località che lo ospita appena fuori il borgo antico di Sperlonga. Sabato pomeriggio, lo stabilimento del patron Renato Cardogna è stato location preferita da Pierluigi Pardo per un bel bagno rinfrescante. Il popolare giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, si ricorda il famosissimo Tiki Taka su Italia Uno, si è prestato a foto e autografi dei molti che lo hanno riconosciuto, dopodiché si è lasciato coccolare dall’accoglienza del lido. Bazzano Beach, ricordiamo, è stata scelta come unica spiaggia in Europa dalla multinazionale Yamaha per esporre ed utilizzare le nuove tecnologie per quanto riguarda il settore audio.