Maxi sciopero della vigilanza privata: stop di guardiani e sentinelle per due giorni

C'è da aspettarsi una maxi manifestazione venerdì 2 agosto a Roma, in Piazza Santi Apostoli, dove a sede la prefettura di Roma.

Migliaia di lavoratori nel settore della vigilanza privata, tra cui una folta delegazione della provincia di Latina (circa mille persone) e molti dipendenti in servizio a Fondi, daranno vita ad un grande sit-in.

Domani e dopo, invece, due giorni di sciopero per tutti dal servizio.

Tra le motivazioni aumenti salariali insignificanti, contratti precari a fronte di un lavoro in cui si rischia quotidianamente la vita.

L'intervento di Gianfranco Cartisano, segretario della Uiltucs Uil Latina

Come Organizzazioni Sindacali – commenta la Uiltucs - abbiamo nuovamente proclamato lo sciopero nazionale della Vigilanza Privata e del comparto sicurezza per dire veramente basta, rivendichiamo i giusti diritti a regole, salario.

Dopo lo Sciopero e la grande, imponente manifestazione del febbraio scorso a Napoli partecipata dalla maggior parte delle Guardie Particolari Giurate di Latina, le associazioni delle imprese della vigilanza e del comparto sicurezza privata avevano dichiarato l’intenzione di procedere speditamente nelle trattative per il rinnovo del Contratto Nazionale di Settore. Negli ultimi mesi il confronto aveva finalmente consentito di affrontare nel merito alcuni dei temi e problematiche importanti. Improvvisamente abbiamo assistito ad un nuovo rallentamento oltre alla riproposizione di richieste non percorribili.

Le associazioni datoriali presenti alle trattative in sintesi hanno nuovamente “mescolato le carte”non sono state in grado di affrontare e dare risposte su tematiche che congiuntamente dovevano essere affrontate, questioni importanti nel settore come, CAMBIO APPALTO, CONTRATTAZIONE, SALARIO, con molta determinazione hanno, le associazioni imprenditoriali chiesto di discutere solo le loro richieste in materia di MAGGIORE/FLESSIBILTA’ oltre a questioni peggiorative in materia di TRATTAMENTO DI MALATTIA, nonche’ aumenti salariali INSIGNIFICANTI.

Per noi della Uiltucs anche questa volta le associazioni datoriali del comparto vigilanza privata si sono dimostrate di essere inaffidabili, abbiamo assistito ad un muro delle aziende capaci di accordarsi fra di loro per peggiorare le condizioni dei lavoratori. Per la Uiltucs il rinnovo del Contratto Nazionale significa sottoscrivere regole certe che ogni azienda deve rispettare, un quadro di tutele ed un equo, giusto aumento salariale per dare risposte all’impegno ed il sacrificio dei lavoratori Guardie Particolari Giurate. Il rinnovo del Contratto e’ l’unico strumento per risposndere alle esigenze di un comparto gia’ afflitto da gravi problematiche, emerse in questi anni, sopratutto nel territorio Pontino, per noi della Uiltucs la contrattazione deve aiutare a superare le anomalie del settore.

Come Uiltucs Latina, come nel resto del paese sono avvenuti nella nostra provincia eventi e fatti molto gravi, lavoratori che quotidianamente svolgono il loro lavoro, sono stati aggrediti e feriti a causa di molte negligenze e superficialita’ da parte delle società presenti sul territorio Pontino, la cattiva interpretazione della legge Maroni lascia i lavoratori GPG nella maglia del rischio, purtroppo molto alto, ricordiamo un nostro iscritto che ha rischiato la vita nel sito della PAOIL a Cisterna, in ultimo lo scorso luglio, sempre un nostro iscritto veniva ferito da un gruppo di rapinatori che aggrediva un portavalori a Latina in Q4, fortunatamente salvo per la sua determinata professionalità.

La Uiltucs Latina molto tempo prima aveva denuniciato agli enti competenti, compresa la Prefettura i rischi dei lavoratori GPG impiegati ai servizi PORTAVALORI, nel dettaglio questo è un servizio che abbiamo sempre sostenuto che andrebbe svolto con più unita’, un furgone, il portavalori è un mezzo a rischio deve essere presidiato sempre da 3 unita’ e non da 2 lavoratori come viene spesso svolto, la normativa ricordiamo come Uiltucs Latina, lascia molte e discutibili interpretazioni, sempre da noi denunciate, in alcuni territori le autorità competenti potrebbero imporre più unità da impiegare sul mezzo a rischio, dopo l’incidente dello scorso luglio, viste le denunce notificate anche dalla Uiltucs Latina, momentaneamente è stato emanato un dispositivo dove impone 3 unità da impiegare sul Portavalori, dispositivo oltretutto contestato ed impugnato dalla Società che svolge il servizio portavalori in Provincia di Latina.

Abbiamo sempre come Uiltucs contestato questa’ modalità delle aziende del territorio le quali per profitto ed economicità del servizio impiegano solo 2 lavoratori anziché 3 lavoratori. Un rischio che molti non notano ma quotidianamente mette a rischio molte Guardie Particolari Giurate anche di Latina.

La Uiltucs Latina insieme ai Rappresentanza Sindacale nelle aziende di Latina dichiarano che lo sciopero proclamato per i giorni 1 e 2 agosto prossimo è indispensabile per rivendicare un contratto scaduto da 3 anni e mezzo, senza il contratto non c’è sicurezza, le guardie particolari giurate di Latina incroceranno le braccia per chiedere DIGNITÀ, RISPETTO e REGOLE".